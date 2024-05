La SONEDE annonce des mesures spéciales face à la sécheresse : Des projets pour garantir l’approvisionnement en eau potable

Le PDG de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede), Ahmed Soula, a annoncé lors d’une interview sur Jawhara Fm le 8 mai 2024, que des mesures spéciales seront mises en place en matière de distribution et de consommation d’eau potable en raison de la sécheresse, du contexte climatique et du faible taux de remplissage des barrages.

Soula a souligné que la quantité d’eau stockée dans les barrages, équivalant à 35% de leur capacité, couvrait environ 180 jours de consommation. Il a précisé qu’une stratégie est élaborée chaque été, avec 37 interventions prévues pour un montant de 49 millions de dinars afin d’exploiter les nappes phréatiques. En outre, environ 55 puits seront installés dans le cadre de ce programme, qui est actuellement à 80% de sa réalisation et devrait être finalisé d’ici la fin juin.

Il a également mentionné d’autres projets en cours, notamment la connexion de certains puits aux directions régionales de l’agriculture au réseau de la Sonede, ainsi que la construction de six stations de traitement des eaux stockées dans les barrages. Il a également évoqué des stations de dessalement d’eau de mer, telles que celles de Djerba et de Zarat, qui fourniront bientôt de l’eau potable à trois gouvernorats.

Soula a confirmé que le système de rationnement de l’eau reste en vigueur selon la décision du ministère de l’Agriculture, et que la Sonede sera contrainte de rétablir les coupures en cas de manque de ressources en eau. Il a souligné l’importance des bonnes pratiques et de la gestion efficace des ressources en eau pour limiter les coupures et le rationnement, et a assuré que plusieurs projets de maintenance et d’amélioration du rendement sont en cours. Enfin, il a rappelé l’existence d’une direction au sein de la Sonede chargée de superviser la question du rationnement.

Gnetnews