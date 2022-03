La sous-secrÃ©taire US en visite en Tunisie pour parler droits de l’homme et dÃ©mocratie

La sous-secrétaire US en visite en Tunisie pour parler droits de l’homme et démocratie

La sous-secrétaire d’Etat américaine à la sécurité civile, la démocratie et aux droits de l’homme, Ezra Zia, effectuera cette semaine une visite en Tunisie.

La sous-secrétaire d’État US est attendue dans notre pays demain mercredi 22 Mars et devrait rencontrer de hauts responsables du gouvernement pour discuter de réformes politiques et économiques, des droits de l’homme et du rôle de la société civile dans la consécration d’une démocratie forte, indique le bureau du porte-parole du département d’État, dans un communiqué.

La responsable américaine évoquera, par ailleurs, lors de ses entretiens à Tunis, les questions bilatérales et régionales et les défis économiques auxquels la Tunisie est confrontée, des suites de la guerre en Ukraine.

La visite de Ezra Zia en Tunisie s’inscrit dans le cadre d’une tournée du 21 au 30 Mars, qui comprend également les Emirats arabes unis et le Pakistan.

Gnetnews