La trÃªve humanitaire prend effet dans la bande de Gaza

La trêve humanitaire prend effet dans la bande de Gaza

La trêve humanitaire a pris effet, ce vendredi 24 novembre, dans la bande de Gaza, après plusieurs semaines de bombardements intensifs et aveugles, ayant fait des milliers de martyrs, de blessés, et plus d’un million de déplacés, sans compter les milliers de corps, femmes, hommes et enfants, encore sous les décombres, et des quartiers entiers réduits en champs de ruine.

Cette trêve temporaire est entrée en vigueur à 7 heures du matin (5 h, heure de Greenwich), les habitants ont commencé à se rendre à leur cités et leurs habitations, et à vaquer à leurs occupations, comme le rapporte al-Jazeera sur son site officiel, citant son correspondant dans l’enclave palestinienne Wael al-Dahdouh.

Avant cela, le pilonnage israélien, et les accrochages entre la résistance et les forces d’occupation ont continué, ce qui a provoqué encore des martyrs et blessés, jusqu’aux dernières minutes avant le début de cet armistice provisoire.

La trêve humanitaire a été rendue possible en vertu d’un accord conclu entre Israël et le mouvement de résistance Hamas, avec une médiation qatarie et égyptienne, et un soutien américain.

Gnetnews