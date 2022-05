La Tunisie, 3ème destination d’investissement pour le Japon, après la France et l’Italie (Gongi)

Les préparatifs vont bon train pour la tenue de la conférence de Tokyo pour la coopération internationale et le développement en Afrique (Ticad 08), a affirmé la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neïla Nouira Gongi.

Tunis a mis à disposition tous les moyens pour garantir la réussite de ce grand évènement prévu en août 2022, visant à consolider les opportunités de coopération entre la Tunisie, le Japon et les pays africains dans différents secteurs prometteurs, et qui fera de notre pays, une plateforme d’investissement vers l’Afrique et l’Europe, a-t-elle souligné.

Participant, mardi 03 Mai à la capitale kényane, Nairobi, aux travaux du forum économique de partenariat public/ privé au Japon, et en Afrique en présence des ministres des Affaires étrangères, de l’économie, du commerce et de l’Industrie japonais, Takako Suzuki, et Kenichi Hosoda, et de la ministre de l’Industrie, du Commerce et du développement des entreprises kenyane, Betty Chemutai Maina, Gongi a indiqué que la conférence, Ticad 08, permettra de réaliser un nouvelle forme de partenariat tripartite Tunisie/ Japon/ Afrique. Laquelle sera fondée principalement, sur la relance de l’initiative privée, la promotion de la compétitivité des entreprises et de l’investissement, le transfert des technologies, la création de start-up, etc.

La Tunisie dispose des moyens lui permettant de faire réussir cet évènement international, a-t-elle assuré.

La rencontre de Nairobi à laquelle ont pris part plusieurs autres responsables des milieux nippons de l’économie et de l’entreprise, s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la Ticad 08. Cette rencontre a permis de débattre des principales thématiques de la Ticad, s’agissant notamment de la création et de l’innovation en Afrique ; de la complémentarité, l’industrialisation et l’infrastructure numérique, ainsi que des solutions de financement dont a besoin le continent.

Ce faisant, la ministre de l’Industrie a salué le niveau privilégié des relations tuniso-japonaises, ayant réalisé une avancée sensible au cours des dernières années, à travers l’élargissement du champ des investissements et l’implantation de projets japonais en Tunisie, opérant dans différents secteurs, notamment dans les domaines industriel, des composants automobiles, des câbles, du textile, de l’énergie…le Japon a en effet, opté pour la Tunisie, comme 3ème destination d’investissement après la France et l’Italie, a-t-elle indiqué.

