La Tunisie a atteint une immunitÃ© collective contre le Coronavirus de 50 % (Virologue)

La Tunisie a atteint une immunité collective contre le Coronavirus de 50 % (Virologue)

Dr Amine Slim, Virologue, a déclaré ce mardi 10 août, que la Tunisie a atteint une immunité collective contre le Coronavirus de 50 %.

Intervenu sur Shems, le médecin a affirmé que la société tunisienne est en mesure d’atteindre une immunité de 80% vers la fin du mois d’octobre prochain, si l’on continue selon la même cadence, en termes de vaccination contre le Coronavirus.

S’agissant de l’évolution de la situation épidémique, Dr Slim a indiqué que les indicateurs avaient enregistré un recul, notamment en matière d’hospitalisation et de taux d’occupation des lits de réanimation.

Selon ses dires, la 5ème vague, si elle venait à avoir lieu, elle interviendrait au mois de novembre prochain.

Le chargé du ministère de la Santé, Ali Mrabet, avait promis hier une intensification des opérations de vaccination massive, particulièrement de la catégorie de moins de 40 ans et des jeunes, pour immuniser le plus grand nombre contre le virus, et bien se préparer à la rentrée scolaire et universitaire.

Le ministère de la Santé avait enregistré à la date du dimanche du dimanche 08 août, 761 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus et 64 décès.

Gnetnews