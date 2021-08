Tunisie : Le ministÃ¨re de la SantÃ© fin prÃªt pour vacciner les moins de 40 ans et les jeunes (Ali Mrabet)

Tunisie : Le ministère de la Santé fin prêt pour vacciner les moins de 40 ans et les jeunes (Ali Mrabet)

Le chargé du ministère de la Santé, Ali Mrabet, a fait état d’une détente de la situation épidémique en Tunisie, s’illustrant par une baisse du nombre des contaminations et des décès.

Lors d’une conférence de presse tenue hier, lundi 09 août au siège du ministère de la Santé, le responsable a indiqué que la vaccination d’un demi-million de Tunisiens hier dimanche, le premier jour de vaccination massive, constitue un pas important en termes d’acheminement de la vaccination à tous les Tunisiens.

Il a indiqué que le ministère de la Santé allait œuvrer à intensifier et à améliorer les mécanismes de vaccination à la prochaine période afin de préserver la santé des citoyens et d’assurer la rentrée scolaire et universitaire dans les meilleures conditions.

Le nombre de personnes vaccinées âgées de 40 ans et plus s’est élevé à plus de 2,2 millions, a-t-il révélé, signalant que son ministère allait continuer à vacciner les personnes qui n’ont pas pu être présentes ce jour-là.

Ali Mrabet a, par ailleurs, affirmé la promptitude de son ministère pour vacciner les catégories de moins de 40 ans, particulièrement les jeunes, évoquant la complémentarité et la coopération entre la santé publique et la direction générale de la santé militaire.

Le ministère de la Santé mise sur la vaccination de 60 % de la population, a-t-il dit.

La Tunisie est en mesure d’améliorer le taux d’immunisation de la société contre le Covid-19, en prévision de toute nouvelle vague épidémique, a-t-il assuré.

Ce faisant, les personnes qui ont reçu la première dose le dimanche 08 août, seront appelées à se faire administrer la seconde, le 29 août prochain.

Gnetnews