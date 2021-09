La Tunisie a la capacité de se transformer en dragon africain, l’économie est les péril imminent (Abdelkefi)

Le président d’Afek Tounes, Fadhel Abdelkefi, s’est dit confiant de « la capacité de la Tunisie de sortir de sa crise économique, et de se transformer en dragon africain, à condition que ses enfants conjuguent leurs efforts à travers le changement du modèle de développement ».

Dans un entretien avec Jawhara, il a indiqué, ce jeudi 16 septembre, qu' »Afek Tounes s’adresse au peuple tunisien à travers les programmes économiques et sociaux alternatifs, en mesure de répondre à leurs aspirations, et de rompre avec les modèles de développement ayant prouvé leur échec ».

Il a réaffirmé ses dispositions « à répondre à un éventuel appel du président de la république, d’occuper une responsabilité gouvernementale, soit en tant que chef du gouvernement, ou en tant que responsable du portefeuille économique, qu’il considère comme étant « le véritable péril imminent » en Tunisie, à l’heure actuelle.

Abdelkefi s’est dit disposé « à former un gouvernement restreint ne dépassant pas les 15 membres, qui seront choisis sur la base de la compétence et non l’allégeance à sa personne ». Ce cabinet aura un programme clair pour entamer directement les réformes économiques.

Le président d’Afek Tounes a, par ailleurs, affirmé que « le budget de la Tunisie est passé de 18 milliards dinars à 54 milliards de dinars en moins de dix ans »

« Parallèlement, tous les moteurs de croissance (phosphate, tourisme, exportations) étaient en panne, ce qui a créé un déficit au niveau du budget de l’Etat ».

Le Royaume chérifien emploie 580 mille fonctionnaires sur 36 millions d’habitants, alors que la Tunisie emploie 680 mille fonctionnaires pour 12 millions d’habitants, a-t-il souligné.

La fonction publique coûte à l’Etat 21 milliards de dinars uniquement en termes de masse salariale, a-t-il indiqué, se voulant rassurant : « la Tunisie aurait tous les attributs de réussite si l’Etat se met d’accord avec les politiques et les organisations nationales une seule fois pour toutes ».

Gnetnews