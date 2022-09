La Tunisie abrite du 03 au 10 septembre la confÃ©rence mondiale des femmes de la base

La Tunisie abrite du 03 au 10 septembre la conférence mondiale des femmes de la base

La Tunisie abritera du 03 au 10 septembre la conférence mondiale des femmes de la base, le 3ème du genre, après celle de Caracas/ Venézuela en 2011, et la deuxième à Katmandou/Népal en 2016.

Des centaines de militantes féministes issues de nombreux pays du monde sont attendues à ce rendez-vous, aux côtés d’organisations internationales et nationales, à l’instar de la ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH), l’association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT), le bureau de la femme ouvrière de l’UGTT, etc.

Des ouvrières, des femmes au foyer, des paysannes, des employées, des femmes des professions libérales, enseignantes, etc. du monde entier prendront part à cette conférence. L’ouverture de cet événement sera marquée dimanche 04 septembre par une marche féminine qui démarrera à 10 heures de la place du 14 janvier à l’avenue Habib-Bourguiba en direction de la cité de la Culture, qui abritera l’ouverture officielle.

Les travaux se poursuivront avec des forums et séminaires les 6 et 07 septembre, l’Assemblée générale des délégués les 08 et 09 septembre, ainsi que la plénière finale et la soirée de clôture le 10 septembre.

La conférence vise à coordonner le combat des femmes dans le monde entier, et à renforcer les liens de solidarité au féminin, en vue d’affranchir la femme de toutes les formes d’exploitation et de soumission, et d’en promouvoir la condition.

