La Tunisie abrite du 23 au 27 novembre un important forum économique tuniso-libyen

La Tunisie abrite du 23 au 27 novembre 2021, la première édition de la manifestation économique Tunisie/ Libye autour du thème « fabriqué en Libye pour appuyer le partenariat tuniso-libyen ».

Le ministère du Commerce et de la promotion des exportations annonce ce vendredi 19 novembre, que les travaux de cette édition seront ouverts, par un forum économique qui se tiendra au palais des expositions du Kram, le mardi 23 novembre, à partir de 10 heures.

A l’ordre du jour, plusieurs interventions portant sur les domaines de coopération commerciale et industrielle conjointe.

Cette manifestation sera, également, marquée par la tenue d’une exposition à laquelle participeront 150 entreprises libyennes, outre des rencontres entre acteurs économiques des deux pays, en vue de promouvoir le partenariat bilatéral.

Cette manifestation vise à échanger les expériences, et à renforcer le partenariat économique dans le but de parvenir à la complémentarité et l’intégration, de relancer les exportations des produits tunisiens et libyens, et de développer la compétitivité des entreprises des deux pays, souligne la même source.

