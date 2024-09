La Tunisie accueille la 2ème édition du Salon international du café du 1er au 5 octobre 2024

La Tunisie sera l’hôte de la 2ème édition du Salon international du café, qui se déroulera au Palais des Expositions du Kram du 1er au 5 octobre 2024, sous le thème « Café de printemps – Tunisie ».

Cet événement dédié aux professionnels du secteur, devrait attirer environ 12 000 visiteurs selon les premières estimations des organisateurs. Le salon vise à favoriser les échanges commerciaux et à offrir une plateforme propice au développement de relations d’affaires fructueuses.

Au programme de cette édition figure une journée spécialement réservée aux propriétaires de cafés et de salons de thé, aux gestionnaires d’hôtels et de restaurants, ainsi qu’à tous les acteurs du secteur du café. Cette journée permettra aux participants de discuter des défis majeurs du secteur, d’explorer des solutions potentielles, et d’organiser des rencontres bilatérales. Des ateliers de formation animés par des experts du secteur seront également proposés, afin de renforcer les compétences des entreprises présentes.

Le salon accueillera une variété d’exposants, notamment des entreprises de torréfaction, d’exportation et d’importation de café, ainsi que des décorateurs, pâtissiers, boulangers, entreprises d’équipement alimentaire, spécialistes des dérivés du café et industries de l’emballage alimentaire. Ce rassemblement constitue une opportunité unique pour les professionnels du café de se rencontrer, d’échanger et de découvrir les dernières innovations du secteur.

Gnetnews