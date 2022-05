La Tunisie accueille lâ€™exercice maritime multilatÃ©ral, Phoenix Express 2022

La Tunisie accueille l’exercice maritime multilatéral, Phoenix Express 2022

La Tunisie accueille au cours de la période du 21 Mai au 04 juin, l’exercice maritime multilatéral, Phoenix Express 2022, pour la deuxième année consécutive.

Treize (13) pays de l’Afrique du Nord, de l’Europe, et des Etats-Unis, représentés par des unités marines, et de l’aviation, ainsi que des formateurs et des observateurs, participent à cet exercice, annonce ce jeudi 19 Mai, le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Cet exercice vise à consolider la coopération et la coordination entre les unités marines qui y participent, en préservation de la sécurité et de la stabilité de la Méditerranée.

Il a également pour objectif « d’entrainer les participants, et d’en renforcer les compétences et les aptitudes, de manière à ce qu’ils fassent un bon usage des équipements ».

Cet exercice a aussi, pour but, « d’améliorer la coordination en vue de contrer les opérations illégitimes en mer, notamment le terrorisme maritime et le trafic d’armes et de drogue ».

