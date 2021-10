La Tunisie agit sur deux leviers, Ã  lâ€™heure oÃ¹ le coronavirus atteint ses plus bas niveaux

La Tunisie agit sur deux leviers, à l’heure où le coronavirus atteint ses plus bas niveaux

L’incidence du coronavirus continue à s’affaiblir en Tunisie, face à une amélioration sensible de la situation épidémique, que les autorités sanitaires œuvrent préserver en agissant sur deux leviers : intensifier la vaccination, et en améliorer le taux pour atteindre l’immunité collective ; et renforcer la prévention à travers le dépistage précoce et la vigilance au niveau des frontières, en incitant la population à se plier aux moyens de prévention individuels et collectifs.

A ce stade, le virus atteint, fort heureusement, ses niveaux les plus bas. Le ministère de la Santé a dépisté, à la date du 06 octobre, 221 nouveaux cas infectés au Covid-19, sur un ensemble de 4199 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 5,26 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 709 222 contaminations sur un ensemble de 2 980 098 analyses en laboratoire.

Quelque 571 personnes ont été déclarées rétablies, portant le total à 680 948 guérisons.

La Tunisie déplore, à l’heure qu’il est, 24 987 décès des suites du Coronavirus, dont 1 mort signalé à la même date.

Le nombre des hospitalisations baisse sensiblement, avec 818 malades alités dans les hôpitaux et les cliniques privées, dont 24 nouvelles admissions. Quelque 168 malades sont placés en réanimation et 61 sous respiration artificielle.

