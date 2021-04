La Tunisie annonce de nouvelles restrictions et durcit le couvre-feu pour freiner la propagation de l’épidémie

L’instance nationale de lutte contre le Coronavirus a décidé à l’issue de sa réunion, samedi dernier, de nouvelles restrictions pour freiner la propagation de l’épidémie, suite à l’accélération de la dissémination du virus, accompagnée d’une forte pression sur les hôpitaux, notamment sur les lits d’oxygène et de réanimation.

Les nouvelles dispositions portent sur :

*Interdiction de la circulation des voitures particulières, motos et moyens de transport urbain de 19 heures à 5h, excepté les cas exceptionnels et motivés, avec le maintien des horaires du couvre-feu de 20h à 5h du matin ;

*Fermeture des locaux qui ne respectent pas les dispositions de propagation de la contagion, et ne respectent pas les horaires du couvre-feu ;

*Suspension des cours dans les écoles, collèges et lycées, en appelant les parties prenantes à une réunion urgente, pour décider de nouvelles dispositions à même d’assurer la poursuite de l’année scolaire, et des examens nationaux ;

*Opter pour l’enseignement à distance dans l’enseignement supérieur, tout en maintenant le calendrier des examens et des stages ;

*Appliquer un écart d’une heure entre les deux équipes de travail dans le secteur public et la fonction publique, au début et à la fin de la séance de travail quotidienne, en appelant les entreprises du secteur privé, à mettre en place les moyens à même de limiter le travail présentiel ;

*Instauration d’un dispositif d’analyse automatique, à l’entrée du territoire tunisien, au niveau de tous les points de passage urbains, maritimes et aériens, en optant pour le confinement obligatoire pour les cas positifs ; chaque passager sera ainsi traité d’une manière individuelle ;

*Durcissement de l’ensemble des mesures préventives et des protocoles sanitaires, et l’appel aux gouverneurs à activer les mesures de précaution, et à fermer toutes les régions où le niveau d’alerte est élevé.

Gnetnews