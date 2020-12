La Tunisie annonce le nouveau cadre de ses relations avec la Grande-Bretagne, aprÃ¨s le Brexit, le 1er janvier 2021

La Tunisie annonce le nouveau cadre de ses relations avec la Grande-Bretagne, après le Brexit, le 1er janvier 2021

Le ministère du Commerce et de la promotion des exportations informe ce mercredi 30 décembre les opérateurs et entreprises économiques, que suite au Brexit et à la sortie de la Grande-Bretagne, à compter du 1er janvier 2021 de l’Union européenne, et l’arrêt de l’application des conventions commerciales entre la Tunisie et l’Union européenne au Royaume-Uni, les transactions commerciales entre la Tunisie et la Grande-Bretagne seront soumises à compter de cette date, aux dispositions de l’accord de partenariat conclu entre ces deux pays, le 04 octobre 2019, en vertu du décret présidentiel n’o 137 de l’année 2020, du 30 novembre 2020.

Le ministère ajoute que le commerce entre la Tunisie et le Royaume-Uni suivra son cours normal, avec la préservation des mêmes avantages préférentiels en vigueur dans le cadre de l’accord d’association avec l’Union européenne, tant pour ce qui est des dispositions de libre-échange des produits industriels que des règles d’origine.

Par ailleurs, Tunis et Londres échangeront, conformément à cet accord, nombre d’avantages préférentiels liés aux produits agricoles non concernés par l’accord d’association, sous forme de quotas annuels, dont un quota des exportations de l’huile d’olive, dans la limite de 7723 tonnes, totalement exonérées des taxes douanières.

