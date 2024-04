Tunisie : Deux projets de loi relatifs Ã  l’approbation de deux accords de garantie pour l’octroi de deux crÃ©dits approuvÃ©s en commission

Tunisie : Deux projets de loi relatifs à l’approbation de deux accords de garantie pour l’octroi de deux crédits approuvés en commission

La commission des Finances et du Budget a tenu hier après-midi, mercredi 24 avril, une séance consacrée à l’examen de deux projets de loi relatifs aux deux accords de garantie, conclus entre la Tunisie d’un côté, la banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) d’autre part, au sujet des deux crédits accordés à la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG), et la contribution au financement du projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, ainsi que le développement du dispositif des énergies renouvelables.

Les membres de la commission ont valorisé les résultats de la journée d’études parlementaire, organisée à cet effet à la demande de la commission des finances et du budget pour approfondir l’examen, et présenter les éclairages nécessaires liés à la hausse du coût total du projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie.

Les raisons ayant conduit à la hausse du coût du projet ont été clarifiés.

Les députés ont pu prendre connaissance des objectifs de ce projet d’investissement, ses répercussions sur les familles et les entreprises, et sur la relance de la croissance économique à moyen et long termes.

Ces deux projets ont été approuvés, à la majorité des présents.

Gnetnews