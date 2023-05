La Tunisie appelle la Ligue arabe Ã  reprendre la main sur les affaires de la rÃ©gion

La Tunisie appelle la Ligue arabe à reprendre la main sur les affaires de la région

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a participé hier dimanche 07 Mai, aux réunions extraordinaires du conseil de la Ligure arabe au niveau ministériel, consacrées à l’examen de la situation en Syrie et au Soudan, ainsi qu’aux évolutions de la cause palestinienne parallèlement au 75ème anniversaire de la Nekba (grande catastrophe, marquant la création d’Israël).

La Tunisie a affirmé, lors de ces réunions interarabes, ses « positions constantes appelant à l’importance de jouer un rôle central dans toutes ces affaires, et à reprendre la main en la matière, conformément à des approches agissantes et efficaces et des mécanismes de travail bien déterminés, ce qui permet à la ligue et ses pays membres de s’inscrire dans les efforts de parvenir à des solutions à ces crises, en consécration des valeurs de solidarité, et de cohésion, et en faisant valoir les intérêts suprêmes des pays arabes et leurs peuples », rapporte un communiqué du département du Nord Hilton.

En marge de ces réunions, le ministre des Affaires étrangères a mené des entretiens avec ses homologues, ainsi qu’avec le Secrétaire Général de la Ligue arabe.

Gnetnews