La Tunisie appelle l’Union européenne à respecter sa souveraineté et à s’en tenir à « l’affabilité » du discours

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi a reçu hier, jeudi 23 juin, l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Marcus Cornaro.

« Cette rencontre était une occasion au cours de laquelle, le ministre a expliqué que la Tunisie était résolue à renforcer ses relations de coopération et de partenariat avec l’Union européenne, dans le cadre du dialogue positif et constructif, dans le respect de la souveraineté nationale, et en s’en tenant à l’affabilité du discours », rapporte le département du Nord-Hilton dans un communiqué.

Le ministre a réitéré « l’attachement constant de la Tunisie au processus démocratique, étant un choix populaire tranché et irréversible », affirmant « les dispositions à aller de l’avant dans le processus de réformes, choisi par les Tunisiens, en vue d’instaurer des institutions démocratiques réelles, répondant à leurs aspirations et garantissant leurs droits, à travers l’activation du principe de suprématie de la loi ».

Jarandi a, par ailleurs, appelé la partie européenne « à se tenir aux côtés de la Tunisie, et des choix de son peuple, d’une manière tenant compte des spécificités nationales et des exigences de l’actuelle étape », affirmant « l’importance des prochains rendez-vous politiques en matière d’instauration des attributs de la gouvernance démocratique ».

Marcus Cornaro a affirmé, pour sa part, « l’engagement de l’Union européenne à poursuivre son appui économique et financier à la Tunisie, et son soutien dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) », s’arrêtant à « l’importance du programme de réforme national du gouvernement, visant à consolider la capacité compétitive, à relancer les investissements extérieurs et à instaurer une économie durable ».

Le diplomate européen a dit l’attachement de l’UE à « la poursuite des concertations avec notre pays, en vue de préparer les prochaines échéances bilatérales, et de poursuivre l’échange des visites de hauts niveau à une cadence soutenue ».

La rencontre a, par ailleurs, permis « d’échanger les points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment sur les mutations imposées par l’actuelle situation internationale, et les moyens de consolider la coordination à leur sujet, dans le cadre d’une vision globale fondée sur le principe de solidarité entre les peuples », conclut la même source.

