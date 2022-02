La Tunisie appelle ses ressortissants en Ukraine à la prudence, et à ne pas partir sans coordination préalable

Le ministère des Affaires étrangères appelle les Tunisiens en Ukraine à prendre toutes les dispositions, précautions et prudence, et à ne pas s’aventurer de partir sans coordination préalable.

Dans un communiqué paru la nuit, le ministère indique qu’il portera à la connaissance des membres de la colonie, les instructions et informations au sujet de l’évolution de la situation et les opérations de départ.

Ce faisant, le département du Nord-Hilton a enchaîné les réunions avec les différentes parties prenantes en vue de faciliter le rapatriement des Tunisiens, après le début des hostilités hier dans ce pays d’Europe orientale.

Une réunion s’est ainsi tenue avec le comité international de la Croix rouge (CICR), l’organisation internationale de la migration (OIM), et le haut-commissariat des réfugiés (HCR).

La réunion a porté sur les formes de coopération possible à travers les bureaux de ces organisations en Ukraine, ainsi qu’en Roumanie et à Varsovie, afin de permettre aux ressortissants tunisiens de sortir via des circuits sécurisés, en direction des points de passage frontaliers en Pologne et en Roumanie.

Les représentants de ces organisations ont affirmé que leurs bureaux dans les pays de l’Europe de l’Est et leurs sièges à Genève sont en train d’étudier la situation et de l’évaluer.

Les stratégies nécessaires des opérations de sauvetage vont être mises en place, pour assurer les opérations d’évacuation et voir si des couloirs humanitaires allaient être installés, ont-ils assuré.

Gnetnews