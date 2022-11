La Tunisie appuie la solution des pays du Golfe pour la fin de la guerre au Yémen

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a réitéré la position de la Tunisie « solidaire du Yémen, et appuyant les efforts régionaux et onusiens en vue de parvenir à un règlement politique durable et mettant fin au conflit au Yémen ».

S’entretenant hier, lundi 31 Octobre, avec son homologue yéménite, Ahmed Aouadh Ben M’barek, en marge de sa participation au Conseil ministériel de la Ligue arabe préparatoire du sommet arabe qui s’ouvre ce mardi 1er novembre à Alger, le ministre a appelé « à solutionner la crise yéménite, sur la base de l’initiative des pays du Golfe, ses mécanismes d’exécution, et les résolutions du Conseil de sécurité y afférentes ». Chose « qui garantit l’unité du Yémen et sa souveraineté, évite au peuple yéménite plus de souffrance, et concrétise ses aspirations pour la sécurité, la stabilité et le développement », rapporte un communiqué du département du Nord-Hilton.

La rencontre a porté sur « les relations bilatérales et la nécessité d’intensifier les concertations sur les principales affaires arabes », en affirmant « la nécessité de parvenir à des positions unifiées, susceptibles de raffermir les liens de solidarité, de solidifier les relations de coopération inter-arabe, et de renforcer leur capacité à faire face aux différents défis posés, à la lumière des profondes et rapides mutations internationales ».

