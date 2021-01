La Tunisie au mÃªme rang que trois pays europÃ©ens dans lâ€™indice de perception de la corruption

La Tunisie au même rang que trois pays européens dans l’indice de perception de la corruption

La Tunisie occupe la 69ème position dans le monde, en matière d’indice de perception de la corruption, alors qu’elle était à la 74ème place dans le classement de l’année écoulée, c’est le plus haut rang obtenu par la Tunisie, depuis dix ans. La Tunisie est ex aequo avec cinq autres pays, la Roumanie, la Hongrie, l’Afrique du Sud, la Jamaïque, et la Bulgarie.

Le rapport 2020 de Transparency International sur l’indice de corruption, dont les résultats ont été dévoilés ce jeudi 28 janvier 2021, révèle une avancée de la Tunisie dans le classement, dans la mesure où elle a obtenu 44 points/ 100, avançant d’un seul point par rapport à 2019, c’est le plus haut rang obtenu depuis 10 ans.

En dépit de cette avancée, la Tunisie est encore en dessous de la moyenne de 50 points, ce qui traduit un manque flagrant en matière d’attributs de gouvernance et de transparence dans le secteur public, parallèlement aux pressions exercées sur les dénonciateurs de corruption dans le secteur public, souligne I Watch.

L’ONG souligne l’importance de la volonté politique et judicaire, dans l’application des lois, en relation avec la transparence de la vie publique.

Elle déplore l’absence de transparence de la part du ministère de la Santé dans la gestion de la crise du Covid-19 depuis ses débuts, et la non-publication des données sanitaires, d’une manière ouverte.

L’organisation I Watch recommande :

*de renforcer la force des institutions de contrôle en vue de garantir l’arrivée des ressources à ceux qui en ont le plus besoin. Les autorités de lutte contre la corruption et les institutions de contrôle devront avoir suffisamment de ressources et d’indépendance, leur permettant de s’acquitter de leur devoir,

*Garantir des transactions contractuelles ouvertes et transparentes, et déterminer le conflit d’intérêt, etc.

*Défendre la démocratie, et renforcer l’espace civil pour créer les conditions propices au questionnement des gouvernements.

Gnetnews