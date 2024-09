La Tunisie au « Sommet de l’Avenir » : Appel à la réforme de la gouvernance mondiale et à un nouvel élan pour la coopération internationale

Lors de sa participation au « Sommet de l’Avenir » à New York, les 22 et 23 septembre 2024, M. Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a plaidé pour une réforme en profondeur des mécanismes de gouvernance mondiale et un renouvellement des approches de coopération internationale.

M. Nafti a souligné que les outils de gouvernance internationale, mis en place après la Seconde Guerre mondiale, sont devenus obsolètes face aux défis actuels. Il a rappelé que la Tunisie soutient l’initiative du Secrétaire général de l’ONU d’organiser ce sommet, en reconnaissant la nécessité de réviser les approches traditionnelles et de réformer le multilatéralisme. Il a insisté sur l’importance de renouveler l’engagement envers les principes de la Charte des Nations Unies et le respect du droit international, tout en appelant à une coopération internationale basée sur l’égalité, la souveraineté et la solidarité humaine.

Le ministre a également exprimé la satisfaction de la Tunisie quant à l’adoption de la « Charte de l’Avenir » et du « Pacte Numérique Mondial ». Cependant, il a souligné que le véritable succès du sommet dépendra de l’engagement sérieux de tous les acteurs à mettre en œuvre ses recommandations, afin d’éviter qu’elles ne restent de simples déclarations d’intention.

M. Nafti a insisté sur la nécessité de réformer l’Organisation des Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité, dont la composition ne reflète plus les équilibres mondiaux actuels, ainsi que de restructurer le système financier international pour le rendre plus transparent et équitable, en réponse aux préoccupations des pays en développement.

Le ministre a également renouvelé l’appel à la communauté internationale pour que les pays développés respectent leurs engagements en matière de financement climatique. Il a souligné l’importance de faciliter le recouvrement des fonds illicites placés à l’étranger, afin de renforcer l’autosuffisance des nations affectées par ces crimes économiques.

Enfin, M. Nafti a dénoncé l’hypocrisie derrière le slogan « Ne laisser personne de côté » si ce dernier exclut le peuple palestinien. Il a condamné les violations des droits humains subies par les Palestiniens et le silence complice de la communauté internationale. Il a exhorté à la cessation immédiate de l’agression contre Gaza et les territoires palestiniens, et à soutenir les aspirations légitimes du peuple palestinien à la liberté, la dignité et à la création d’un État indépendant avec Jérusalem pour capitale.

La Tunisie réaffirme ainsi son engagement en faveur de la justice internationale, des droits humains et de la réforme d’une gouvernance mondiale adaptée aux défis du XXIe siècle.

