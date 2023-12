La Tunisie célèbre ce vendredi 01er décembre la journée mondiale de lutte conte le Sida

La Tunisie célèbre ce vendredi à l’instar de la communauté internationale, la journée mondiale de lutte contre le Sida. Célébrée le 01er décembre de chaque année, le thème de 2023 porte sur « le leadership des communautés ».

La Direction des Soins et de Santé de base (DSSB) souligne dans une note parue à cette occasion et relayée par la TAP, l’importance de consolider la prévention contre les comportements à risque, à tous les âges, affirmant la nécessité d’une coordination judicieuse entre les différents intervenants, (agents de santé, organisations gouvernementales et non-gouvernementales, société civile…), pour rapprocher les soins des personnes vivant avec VIH.

La DSSB a souligné l’importance de sensibiliser les jeunes, les étrangers résidant en Tunisie et les catégories vulnérables les plus à risque, et de les encourager à se se rendre au centre de conseil et de dépistage anonyme.

Selon les statistiques de 2022, quelque 6890 personnes vivent avec le VIH en Tunisie, dont 50 % savent qu’elles portent le virus, fait savoir la DSSB. 26 % des cas reçoivent les soins, indique-t-elle, faisant état de 412 nouveaux cas enregistrés en 2022, dont 5 cas d’enfants de moins de 4 ans.

39 millions de personnes vivent avec le virus d’immunodéficience humaine (VIH) à travers le monde, selon les statistiques de la fin de 2022.

