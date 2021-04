La Tunisie commÃ©more le 21Ã¨me anniversaire de la disparition de Bourguiba

La Tunisie commémore le 21ème anniversaire de la disparition de Bourguiba

Il y a 21 ans, jour pour jour, le 06 avril 2000, disparaissait Habib Bourguiba, le premier président de la Tunisie indépendante.

Leader du mouvement national, le combattant suprême s’est acharné dans la lutte, avec de nombreux autres de ses compagnons, pour chasser l’occupation française, et rendu son indépendance à la Tunisie.

Bâtisseur de l’Etat, et architecte de la Tunisie moderne, le défunt président a articulé sa politique postcoloniale autour de deux principaux piliers : l’éducation de masse et l’émancipation de la femme, avec tout ce que cela induisait en termes de combat contre les archaïsmes, et de modernisation de la société.

Ce personnage de premier plan dans l’histoire contemporaine de la Tunisie suscite autant l’admiration pour son intelligence, désintéressement, et habilité politique ; que des reproches pour avoir cultivé le culte de la personnalité, et avoir été réfractaire à toute ouverture politique, toute démocratie et tout pluralisme. C’était un dictateur éclairé -comme d’aucuns aimaient le qualifier- dont les empreintes sont indélébiles.

Bourguiba qui a été destitué le 07 novembre 1987, et assigné à résidence 13 ans durant, est parti en silence, d’une manière indigne de sa stature.

Son souvenir et son œuvre sont revenus en force, au cours des années post-révolution, où de nombreuses personnalités et partis politiques ont essayé de revivifier son legs, qui par réelle appartenance, qui par opportunisme et dogmatisme. Une démarche vouée à l’échec, car aucun des acteurs politiques de l’après- 14 janvier n’a réussi à construire et capitaliser sur les acquis laissés par celui qu’on nommait le père de l’indépendance.

Sa ville natale Monastir se recueillera ce mardi 06 avril 2021, à sa mémoire, lors d’une cérémonie organisée à son mausolée, en présence d’officiels, et autres personnalités publiques.

Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde.

