La Tunisie condamne fermement l’intrusion d’Itamar Ben Gvir sur l’esplanade des mosquÃ©es, salve de condamnations dans le monde

La Tunisie condamne fermement l’intrusion d’Itamar Ben Gvir sur l’esplanade des mosquées, salve de condamnations dans le monde

Le ministère des Affaires étrangères condamne avec fermeté, ce mercredi 04 janvier, l’intrusion d’un responsable du gouvernement de l’occupation israélienne (Ndlr Itamar Ben Gvir), sur l’esplanade des mosquées, en signe « de provocation criante des sentiments des Palestiniens et de l’ensemble des musulmans dans différentes régions du monde, en faisant peu de cas des résolutions de la légalité internationale ».

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la Tunisie appelle la communauté internationale « à assumer sa responsabilité juridique et morale, envers le peuple palestinien désarmé, et mener une action rapide et agissante en vue de contrer, énergiquement, ces pratiques d’escalade, et de cesser ce type de violations dangereuses ».

La Tunisie réitère sa « totale solidarité avec le vaillant peuple palestinien dans son militantisme héroïque, en vue de récupérer ses droits inaliénables, et instaurer son Etat indépendant, ayant pour capitale, al-Quds el-Sherif ».

Le ministre israélien de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, avait fait irruption, mardi sur l’esplanade des Mosquées, à al-Quds Est, une démarche qui a suscité une salve de condamnations arabes et internationales.

Le Conseil de sécurité tiendra, demain, une réunion ouverte pour discuter les évolutions à la mosquée al-Aqsa, troisième lieu saint de l’Islam (après la Mecque et Médine).

Les Emirats arabes Unis et la Chine avaient demandé au Conseil de sécurité de l’organisation des Nations-Unies de se réunir, demain, jeudi, pour discuter les dernières évolutions à al-Quds occupée, rapporte al-Jazeera, citant des sources diplomatiques

Le président palestinien, Mahmoud Abbes, a chargé la mission de son pays à New-York d’agir, immédiatement, au niveau des Nations-Unies et du Conseil de Sécurité, « pour condamner et arrêter les atteintes israéliennes continues contre la mosquée al-Aqsa », ajoute la chaîne qatarie.

Cette action a été décidée, en coordination avec la Jordanie, et des pays appuyant la cause palestinienne aux Nations-Unies, a déclaré le président palestinien.

Le porte-parole du Secrétaire Général des Nations-Unies a appelé à la nécessité de respecter le statut prévalant à al-Quds, et d’éviter ce qui est de nature à attiser les tensions et provoquer l’escalade dans les lieux sacrés et leurs environs.

L’agissement du ministre de l’entité sioniste, qui enchaîne les provocations par ses positions extrémistes, rappelle celui d’Ariel Sharon, chef du Likoud israélien qui avait fait irruption, le 28 septembre 2000, sur l’esplanade des mosquées, déclenchant la 2ème Entifadha, dans les territoires occupés.

Gnetnews