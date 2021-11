La Tunisie rejette le classement des six organisations palestiniennes comme « terroristes »

La Tunisie condamne la récente annonce des autorités d’occupation de construire de nouvelles implantations dans les territoires palestiniens occupés, mettant en garde contre « leur obstination dans ces pratiques qui violent le droit international, menacent les droits fondamentaux du peuple palestinien, et torpillent les efforts de paix ».

Lors de sa participation hier, mercredi 17 novembre à une visioconférence, au sujet de la coordination de l’aide internationale au peuple palestinien, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a exprimé « le refus de la Tunisie, de la décision israélienne de classer six organisations civiles palestiniennes, comme organisations terroristes », signalant qu’une telle décision est de nature « à impacter l’aide présentée par la communauté internationale aux Palestiniens ».

Le ministre a réitéré « la position de principe de la Tunisie, en soutien à la cause palestinienne juste et aux droits du peuple palestinien imprescriptibles et indivisibles, notamment son droit à l’autodétermination et à la création de son Etat indépendant souverain, dans les frontières de 1967, avec sa capitale al-Quds el-Sherif ».

Il a affirmé le soutien de la Tunisie à toutes les efforts constructifs « en vue de revitaliser le processus de paix, et de parvenir à une solution juste, durable et intégrale à la cause palestinienne, sur la base des références convenues, des résolutions de la légalité internationale et de l’initiative de paix arabe », appelant la communauté internationale à jouer son rôle, en vue « d’amorcer des négociations sérieuses, conformément à un agenda préétabli ».

Face à la situation difficile à laquelle fait face l’Unrwa (United Nations Relief and Works Agency), le ministre a appelé les donateurs « à se dépêcher pour combler le déficit de l’agence, afin qu’elle puisse poursuivre son rôle vital au profit des réfugiés palestiniens », saluant la reprise de son financement par les États-Unis.

Présidée par le ministre des Affaires étrangères norvégien, cette réunion a vu la participation de la Jordanie, l’Egypte, le Qatar, la Suède, outre le haut représentant des affaires étrangères et la politique de sécurité de l’Union européenne, et autres hauts responsables en relation avec la mobilisation de l’assistance à la Palestine.

