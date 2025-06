La Tunisie condamne les attaques contre l’Iran et le Qatar et met en garde contre les visées déstabilisatrices d’Israël dans la région

Le ministère tunisien des Affaires étrangères a exprimé sa vive préoccupation face aux tensions croissantes dans la région du Golfe, réaffirmant sa condamnation de toute agression dirigée contre la République islamique d’Iran. Tunis dénonce fermement toute atteinte à la souveraineté, aux ressources et à la sécurité du peuple iranien, qualifié de « frère ».

Dans le même élan, la Tunisie a affiché sa pleine solidarité avec le Qatar, également ciblé par des attaques militaires. Elle rejette avec force toute action menaçant l’intégrité territoriale de cet État du Golfe, sa souveraineté et la sûreté de sa population. Pour Tunis, ces actes représentent des violations inacceptables du droit international et des principes fondamentaux de coexistence pacifique.

Le ministère met en garde contre les tentatives de l’ « entité sioniste brutale » de semer la division entre les pays de la région. Il appelle l’ensemble des acteurs régionaux à faire bloc contre ce qu’il qualifie de manœuvres visant à déstabiliser la sécurité collective du Moyen-Orient.

Enfin, la Tunisie interpelle la communauté internationale et « l’humanité tout entière » sur la nécessité urgente de mettre fin à ce qu’elle décrit comme « l’arrogance et la barbarie » d’Israël. Elle accuse l’État hébreu de bafouer les valeurs universelles et de commettre quotidiennement « les crimes les plus odieux » contre le peuple palestinien.

Ce communiqué, dans la droite ligne des positions diplomatiques de Tunis, illustre une nouvelle fois son attachement à la souveraineté des États arabes, à la solidarité régionale et au soutien indéfectible à la cause palestinienne.

Gnetnews