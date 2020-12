La Tunisie devient membre de la Coalition internationale pour l’égalité salariale

TAP-La Tunisie est devenue membre de la Coalition internationale pour l’Egalité salariale (EPIC), après avoir rempli les critères au niveau de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, a annoncé, jeudi 3 décembre 2020, le ministère de la Femme, de la Famille et des séniors.

Dans un communiqué rapporté par l’agence TAP, le ministère indique « qu’il œuvre, actuellement, à coordonner les efforts entre toutes les parties concernées (structures gouvernementales, secteur privé et organisations nationales), et dans le cadre de la coopération avec l’Organisation internationale du travail, afin de consacrer l’égalité effective en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes dans tous les secteurs ».

La Coalition internationale pour l’Egalité salariale œuvre, en coopération, avec plusieurs partenaires dont l’OIT, ONU Femmes et l’OCDE, à atteindre l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes partout dans le monde notamment en réduisant l’écart salarial entre les genres aux niveaux mondial, régional et national.