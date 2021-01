La Tunisie durcit les dispositions sur l’importation des tÃ©lÃ©phones portables et des tablettes

La Tunisie durcit les dispositions sur l’importation des téléphones portables et des tablettes

Le ministère des Technologies de la Communication annonce le lancement du service de blocage des tablettes et téléphones portables volés.

Dans un communiqué rendu public hier, lundi, le ministère des Technologies de la Communication annonce qu’en coordination avec le ministère du Commerce et de la promotion des exportations, et dans le cadre d’une meilleure organisation du secteur d’importation et de commercialisation des téléphones portables et des tablettes, le calendrier d’exploitation des différentes prestations rendues par le système « Sajalni », a été modifié.

Les tablettes et les téléphones portables volés qui contiennent des puces des différents opérateurs Télécom, devaient être, ainsi, bloqués à partir d’hier lundi 04 janvier.

La même source décide, par ailleurs, le prolongement jusqu’au 31 janvier 2021, de la période transitoire liée à la mise en place du service de non-activation des téléphones et tablettes importés, n’ayant pas été soumis aux mesures en vigueur à l’importation.

Ces différents types d’appareils seront enregistrés, d’une manière automatique, sur le système centralisé national (CEIR-N), Sajalni, lequel est doté d’une basse de données pour l’enregistrement des identifiants uniques des téléphones mobiles et des tablettes.

Le ministère appelle les importateurs et distributeurs des téléphones portables et tablettes à se conformer aux mesures et dispositions réglementaires, liées à l’exercice de leurs activités commerciales.

Gnetnews