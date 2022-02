La Tunisie entame la préparation du plan de développement 2023 – 2025 (Samir Saïed)

Le ministère de l’Economie et de la Planification a démarré l’élaboration du plan de développement 2023 – 2025, qui repose particulièrement sur les mutations mondiales et régionales, les équilibres globaux, les grandes réformes, l’investissement privé et l’amélioration du climat des affaires.

Ce plan est, par ailleurs, fondé sur les politiques sectorielles, le développement du capital humain, l’inclusion sociale, le développement régional et le financement de l’économie, autant d’axes qui encadreront les débats susceptibles de déboucher sur des conceptions, politiques et programmes qui soient en phase avec les réalités nationales et internationales.

Le ministre de l’Economie et des Finances, Samir Saïed, a présidé ce mardi 08 février, une séance de travail, par visioconférence, à laquelle ont pris part des directeurs généraux, au cours de laquelle a été donné le coup d’envoi de la préparation du plan de développement 2023 – 2025. Cette réunion a été consacrée à la présentation de la méthodologie et des étapes d’élaboration du plan et des axes qui seront adoptés en matière de préparation des priorités, orientations, politiques et programmes.

Un développement inclusif et équilibré



Ce plan de développement 2023 – 2025 est le deuxième après la révolution. Il intervient, dans un contexte critique, que traverse la Tunisie en termes de situation économique et financière, qui s’est aggravée avec la pandémie du Covid-19, a souligné le ministre.

Ce plan triennal revêt une importance particulière du fait des paris nationaux, notamment en matière de relance de la croissance, de création de nouvelles opportunités d’emploi, d’impulsion du développement dans les régions, et de consolidation des acquis sociaux, tout en s’inscrivant dans l’économie du savoir, selon une vision favorisant un développement inclusif, durable et équilibré.

La préparation de ce plan, et de ses orientations procédera d’une approche participative, impliquant toutes les parties prenantes, les acteurs économiques et les composantes de la société civile, en vue d’approfondir l’étude des choix, priorités, et politiques sur les plans global, et sectoriel, régional et local, a fait valoir le ministre.

Il a appelé à s’inspirer des résultats des travaux des commissions mixtes rassemblant la présidence du gouvernement d’un côté, l’UGTT, l’UTICA, l’UNFT et l’UTAP de l’autre, autour des grandes réformes. Outre les conceptions et propositions attendues de la consultation nationale lancée par la présidence de la république.

Le ministère entamera cette semaine des séances de travail au niveau central mais aussi dans les régions. Elles concerneront les gouvernorats du Nord-Ouest, du Centre-Ouest, du Sud, ainsi que ceux du Nord-est, et du Centre-est.

A noter que la première phase a démarré le 10 janvier 2022, elle sera suivie par quatre étapes, qui seront consacrées à l’élaboration des politiques, à la fixation des choix et priorités, à la proposition des programmes et projets ainsi que l’étape d’approche et d’arbitrage. Les travaux s’achèveront le 30 juin 2022, par l’élaboration d’un projet de document, qui sera soumis au gouvernement, et puis au Conseil des ministres sous la présidence du chef de l’Etat.

Le comité de pilotage placé sous l’égide du ministre de l’Economie et de la Planification supervisera le suivi des travaux, et élaborera les rapports qui seront soumis, d’une manière périodique, à des conseils ministériels.

Gnetnews