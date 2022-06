La Tunisie entretient des relations solides avec le FMI (Jihad Azour)

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a rencontré hier mardi, le directeur du département du Moyen-Orient et de l’Asie centrale du Fonds monétaire international, Jihad Azour.

Bouden a présenté la démarche gouvernementale dans le domaine des réformes à moyen et long terme, ainsi que les mesures à court terme, mettant l’accent sur la dimension participative à même de garantir la meilleure mise en exécution des réformes, qui soit.

Elle a, ainsi, passé en revue les axes du programme de stabilité économique et financière et la teneur des nouvelles stratégies sectorielles, visant à développer l’architecture de l’économie, et à relancer l’initiative en vue de créer des postes d’emploi, notamment en faveur des diplômés du supérieur, rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

Bouden a indiqué que les attributs de polarisation de l’investissement sont réunis, en relation avec l’importance du capital humain en Tunisie, et les mesures adoptées pour améliorer le climat des affaires.

Le forum d’investissement prévu les 23 et 24 juin à Tunis est une occasion pour faire connaitre davantage les opportunités d’investissement dans le pays, a-t-elle dit.

Jihad Azour a affirmé la solidité des relations de coopération entre la Tunisie et le FMI, et l’importance des concertations qui se poursuivent entre les deux parties.

Le responsable du Fonds monétaire International avait rencontré, la veille, le président de la république qui a reconnu la nécessité des grandes réformes, tout en affirmant son attachement aux dimensions sociales.

Gnetnews