Tunisie : SaÃ¯ed Ã©voque la nÃ©cessitÃ© des grandes rÃ©formes lors de son entretien avec Jihad Azour

Tunisie : Saïed évoque la nécessité des grandes réformes lors de son entretien avec Jihad Azour

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu ce mardi 21 juin 2022 à Carthage, le directeur du département du Moyen-Orient et de l’Asie centrale du Fonds monétaire international, Jihad Azour.

Le chef de l’Etat a affirmé « la nécessité d’introduire de grandes réformes, en tenant compte des dimensions sociales, » évoquant certains des droits de l’homme, comme « le droit à la santé et le droit à l’enseignement, qui n’obéissent pas aux critères de pertes et profits ».

Le président de la république a affirmé, dans ce cadre, son « attachement aux volets sociaux, outre les affaires économiques et monétaires, notamment après des décennies de corruption que la Tunisie a traversées ; outre la conjoncture internationale et les bouleversements qui s’accélèrent les dernières années ».

Saïed a rappelé que « les entités humaines ne sont pas des unités comptables », appelant « à adopter une approche globale en vue de parvenir à des solutions aux questions posées ».

Le président de la république a considéré que « la crise que traverse la Tunisie n’a pas, uniquement, pour causes la mauvaise gestion, mais est le résultat de causes multiples, devant être traitées et éliminées, afin que toutes les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, travaillent dans des conditions dénuées de dépassements ».

Gnetnews