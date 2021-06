La Tunisie est Ã  un niveau dâ€™alerte Ã©levÃ©, rÃ©partition des cas sur 100 mille habitants dans les diffÃ©rents gouvernorats

La Tunisie est à un niveau d’alerte élevé, répartition des cas sur 100 mille habitants dans les différents gouvernorats

Le ministère de la Santé a publié ce lundi 21 juin la répartition des cas sur 100 000 habitants, selon les gouvernorats, au cours des 14 derniers jours.

La carte montre que la situation dans l’ensemble du pays est critique, avec un niveau d’alerte élevé à Siliana, Béjà, Zaghouan et Kairouan, avec un ratio supérieur à 400 cas/ 100 000 habitants, et où un confinement total est instauré.

La situation à Tunis est extrêmement grave avec 341 cas sur 100 mille habitants. Le même ratio est de 211 cas à l’Ariana et de 97 cas à Ben Arous.

Cette proportion dépasse les 100 cas, voire les 200 cas/ 100 mille habitants dans plusieurs autres gouvernorats dont Bizerte 151 cas sur 100 mille habitants, et Nabeul 203 sur 100 mille habitants, etc.

La situation est assez grave dans le Sud, notamment à Tataouine avec 181 cas sur 100 mille habitants, et Tozeur 157 sur 100 mille habitants.

Le ministère rappelle que le niveau d’alerte extrêmement élevé est estimé à plus de 100 cas sur 100 mille habitants, l’alerte élevée est entre 50 et 100 cas pour 100 mille habitants, et le niveau d’alerte moyen est entre 10 et 50 cas pour 100 mille habitants.

Le ministère appelle l’ensemble des citoyens à s’en tenir aux mesures de prévention, et à appliquer les protocoles sanitaires, en vue d’endiguer la propagation du virus, et de briser les chaînes de transmission.

Gnetnews