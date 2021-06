Tunisie : Situation trÃ¨s critique Ã  BÃ©jÃ , 668 cas sur 100 mille habitants dans certaines dÃ©lÃ©gations

Tunisie : Situation très critique à Béjà, 668 cas sur 100 mille habitants dans certaines délégations

La situation épidémique est d’une extrême gravité à Béjà ; le nombre de cas dans certaines délégations dépasse de loin les 400 cas sur 100 mille habitants, seuil fixé par la présidence du gouvernement, et en fonction duquel quatre gouvernorats ont été confinés, soit Kairouan, Siliana, Zaghouan et Béjà.

Dans une déclaration à Shems, le directeur régional de la santé, Elyes Ammar, a indiqué ce lundi 21 Juin que « la situation épidémiologique à Béja est extrêmement critique ».

Le ratio dans les délégations de Béjà Nord et Sud est de 668 cas sur 100 mille habitants. Il est de 500 cas sur 100 mille habitants à Amdoun. La moyenne du gouvernorat est de 402 cas pour 100 mille habitants, a-t-il indiqué.

Le responsable régional a appelé la population à respecter le confinement qui est entré en vigueur hier dimanche, à minuit.

« Normalement Béjà devra être une ville fantôme, mais ce n’est pas le cas », a-t-il déploré, pressant les citoyens à rester chez eux pendant une semaine à dix jours, pour pouvoir retrouver après une vie normale.

La situation est peut-être moins grave, mais reste critique à Sidi Bouzid. Le Directeur adjoint de la Santé de base, à la direction régionale de santé, Béchir Saïdi, a qualifié la situation de critique, avec des cas positifs dépassant les 30 à 40 %, au-dessus de la moyenne nationale, outre la hausse de la moyenne des décès à 3/jour pendant les deux dernières semaines.

Dans une déclaration médiatique, il a indiqué que la capacité des structures hospitalières dans la région est dépassée, et il est difficile de trouver des lits de réanimation et d’oxygène et de s’approvisionner en oxygène.

Gnetnews