La Tunisie est déterminée à renouer ses « liens de fraternité et de coopération » avec la Syrie (Kaïs Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé la détermination constante de la Tunisie « à renouer ses liens de fraternité et de coopération solides et historiques » entre la Tunisie et la Syrie. Recevant hier, mardi 18 avril à Carthage, le ministre des Affaires étrangères et des expatriés Syrien, Fayçal Mokdad, le chef de l’Etat a prôné « l’intensification des opportunités et cadres de concertation et de coordination au sujet des dossiers bilatéraux dans différents domaines », rapporte un communiqué de la présidence.

Saïed a évoqué « les dénominateurs communs civilisationnels et culturels » entre la Tunisie et la Syrie, signalant que les deux pays sont résolus « à donner un nouvel élan à leurs relations bilatérales, à les hisser à des niveaux plus élevés, et à relever les défis pour réaliser les aspirations des deux peuples frères ».

Gnetnews