La Tunisie est en capacité de mener des réformes sociales, malgré les circonstances (ministre)

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a affirmé la capacité de la Tunisie à réaliser, malgré toutes les circonstances, de nombreuses réformes sociales, dans le cadre d’une approche fondée sur la justice, la solidité sociale, et le respect des engagements internationaux.

Présidant hier, mardi 30 janvier 2024, au siège du ministère des Affaires sociales, une séance de travail avec les bailleurs de fonds, et les partenaires financiers et techniques dans le domaine sociale, consacrée à l’examen des programmes de coopération internationale (bilatérale et multilatérale), financés par les bailleurs de fonds, notamment, celui des transferts financiers au profit des enfants inscrits au programme d’Amen social, le ministre a indiqué que la politique sociale de la Tunisie s’appuie sur le concept de l’Etat social, protégeant toutes les catégories sur un pied d’égalité, en assurant une prise en charge spéciale aux catégories à besoins spécifiques. Il s’agit de leur garantir l’égalité, et la protection contre toutes les formes d’exclusion et de marginalisation.

Le but est de ne laisser personne au bord de la route, et de donner l’occasion à tous les citoyens d’accéder à des prestations rendues par l’Etat, avec les mêmes chances et sur un pied d’égalité, dans le cadre du respect de la loi, a-t-il souligné en substance.

La Tunisie a commencé à régler la situation des catégories en situation de vulnérabilité, et des catégories faibles via l’instauration d’un système multidimensionnel, fondé sur la lutte contre la pauvreté, à travers la mise en place du programme « Amen social », lequel vise, essentiellement, les familles démunies et à revenus limités, selon un système de bonification et d’interconnexion des données, a-t-il ajouté.

Le ministre a affirmé la nécessité d’accorder leurs droits aux citoyens, en toute transparence et dans le respect de la loi, en dirigeant les prestations vers leurs bénéficiaires tout en améliorant la gestion de l’argent public.

