La Tunisie est en passe de maîtriser la 5ème vague épidémique, taux de positivité en dessous de 30 %

La Tunisie serait-elle sur le point de maîtriser la 5ème vague épidémique ? La réponse serait par l’affirmative au vu de la tendance baissière des chiffres. Reste que le caractère imprévisible et erratique du Coronavirus, qui a tendance à renaître de ses cendres, à chaque fois qu’on le dit agonisant, risque de démentir ces pronostics. A fortiori avec cet enchaînement de mutations, variants et sous-variants qui rivalisent de contagion et de virulence.

Un espoir néanmoins, celui de l’amélioration sensible de l’immunité naturelle et vaccinale en Tunisie et ailleurs, qui finirait, à coup sûr, par venir à bout de cet ennemi récalcitrant.

1278 nouveaux cas de contamination et 08 décès

Le ministère de la Santé a recensé à la date du 06 février, 1278 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus, après la parution des résultats de 4382 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 29,16 %.

La Tunisie aura enregistré, à ce stade, 945 453 contaminations par le Covid-19 depuis l’avènement de la pandémie dans nos contrées, sur un ensemble de 4 136 016 analyses en laboratoire.

Quelque 9692 malades se sont déclarés rétablis à la même date, portant le total à 840 783 guérisons.

Le bilan s’élève à 26 693 décès, dont 08 disparitions signalées les dernières 24 heures.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, à ce stade, 1426 malades, dont 36 nouvelles admissions.

Sur l’ensemble, 249 patients sont placés en réanimation et 61 sous respiration artificielle.

