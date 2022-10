Tunisie : Reçue par Jarandi, une délégation de l’OIF apprécie l’état d’avancement des préparatifs du sommet de la francophonie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a affirmé la disponibilité de notre pays à abriter le Sommet de la Francophonie en novembre prochain à l’Île de Djerba, tout « en l’entourant de toutes les conditions de réussite sur tous les plans financier, logistique et en terme des contenus ».

Recevant une délégation de l’OIF comptant Desiré NYARUHIRA, conseiller politique et diplomatique de la Secrétaire Générale de l’organisation, Vanessa LAMOTHE, conseillère chargée des stratégies et instances, Haoua ACYL, représentante de l’OIF de l’Afrique du Nord, bureau de Tunis, et Fatima AOUIDAT, responsable de la communication stratégique, il a indiqué que « le sommet de Tunis représente une étape centrale en matière de coopération francophone, a fortiori qu’il correspond au 50ème anniversaire de la Francophonie ».

Un séance de travail a succédé à cette rencontre où « il était question de l’ordre du jour du sommet, sa teneur et les documents qui vont en émaner, outre les principaux axes du programme général, dont les manifestations parallèles à caractère culturel et économique, à l’instar du village de la francophonie, (13 – 22 novembre 2022), et du forum économique de la francophonie (20 – 21 novembre 2022) ».

La délégation de l’OIF a dit son « soulagement » envers l’état d’avancement des préparatifs pour abriter le sommet, saluant « la coordination continue entre les deux parties pour faire réussir ce rendez-vous important, et garantir une participation au plus haut niveaux à ses travaux ».

