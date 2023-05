La Tunisie est rÃ©solument engagÃ©e sur la voie de la fondation dâ€™un modÃ¨le de dÃ©veloppement harmonieux (Ammar)

La Tunisie est résolument engagée sur la voie de la fondation d’un modèle de développement harmonieux (Ammar)

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, s’est entretenu hier, jeudi 04 mai 2023, avec Lord Tariq Ahmad de Wimbledon, ministre d’Etat du Moyen Orient, Afrique du Nord, Sud de l’Asie et des Nations Unies

Cet entretien, intervenu en marge de sa visite au Royaume-Uni pour représenter la Tunisie lors du couronnement du Roi Charles III, a porté, essentiellement, sur les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales, et d’affermir les liens de confiance caractérisant le partenariat tuniso-britannique, ayant connu une impulsion positive ces dernières années notamment après la signature en octobre 2019 par la Tunisie du premier accord d’association conclu par le Royaume-Uni avec un pays nord-africain, rapporte le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Ammar a formulé le vœu de voir le dialogue constructif et responsable entre les deux pays se poursuivre en tant que signe d’intérêt et de compréhension de la spécificité de la période que traverse notre pays, résolument engagé sur la voie irréversible de la protection des libertés et de l’état de droit et de la fondation d’un modèle de développement harmonieux, juste et inclusif, conformes aux aspirations légitimes du peuple tunisien.

La priorité dans la situation actuelle est la relance économique et l’amélioration des conditions de vie des Tunisiens, a-t-il affirmé, signalant que tout message sceptique ou attitude négative ne fera que compliquer davantage les conditions socio-économiques dans notre pays.