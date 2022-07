La Tunisie est « un partenaire crédible », selon un haut responsable de la banque mondiale

La coopération financière et technique entre la Tunisie et la banque mondiale, et les programme d’action pour l’année prochaine, ont été au centre d’une rencontre ayant réuni le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et l’administrateur représentant la Tunisie, au Conseil d’administration de la banque mondiale, qui est actuellement dans nos murs.

Le ministre a passé en revue les principaux axes du programme national de réformes élaboré par le gouvernement tunisien, ainsi que ses objectifs, en termes de stabilisation des équilibres financiers, de relance de la croissance, et de consolidation des acquis sociaux, indique ce vendredi le ministère de l’Economie.

Le ministre a indiqué que « l’investissement privé revêt un grand intérêt dans les différents programmes et politiques, et ce à travers les efforts déployés en vue de l’amélioration du climat des affaires, l’instauration de mécanismes d’appui aux PME », etc.

Le développement du capital humain, la consécration de l’économie du savoir, et de l’économie verte, la justice sociale et la relance de l’investissement dans les régions intérieures, seront parmi les principales orientations de la vision « Tunisie 2035 », et dans les prochains plans de développement, a-t-il souligné.

Il a dit la détermination « à renforcer la coopération entre la Tunisie et la banque mondiale, qui en représente un partenaire principal en matière de réforme et de développement économique et social ».

Abdelkader Bejaoui a affirmé « l’importance de la coopération entre la banque mondiale et la Tunisie, considérée comme étant un partenaire crédible ».

« La banque mondiale est résolue à appuyer ses partenaires, notamment dans cette conjoncture mondiale critique engendrée par la pandémie mondiale, que la guerre russo-ukrainienne n’a fait qu’aggraver », a-t-il assuré.

Il a dit « les dispositions à appuyer les programmes de réforme et de développement de la Tunisie, ce qui favorise une transition économique efficace et durable ».

Gnetnews