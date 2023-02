La Tunisie et la banque mondiale adopteront une nouvelle stratégie qui sera dévoilée le 21 Mars (Belhaj)

Le vice-président de la banque mondiale pour la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA), Farid Belhaj, a déclaré que « la banque n’abandonnera jamais la Tunisie, et demeurera son partenaire dans le présent et l’avenir ».

Dans une déclaration médiatique relayée par Shems, ce vendredi 10 février, en marge de la signature d’une convention de financement entre la banque mondiale et la Tunisie, d’un montant d e 120 millions de dollars, soit 370 millions de dinars, Belhaj a indiqué que l’institution financière met à la disposition de la Tunisie au cours de l’actuelle année fiscale, 500 millions de dollars.

« Ces fonds sont un indicateur positif pour la Tunisie et les marchés financiers », a-t-il considéré.

Il a annoncé que la Tunisie et la BM allaient adopter une nouvelle stratégie de coopération, laquelle sera annoncée le 21 Mars prochain.

Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale avait annoncé hier, son approbation d’un prêt de 120 millions de dollars, en faveur de la Tunisie, au titre du Projet d’appui au redressement économique des PME.

Ce projet vise à remédier aux problèmes de liquidité auxquels sont confrontées les entreprises tunisiennes, en finançant des lignes de crédit à long terme, avait-t-il expliqué.

Gnetnews