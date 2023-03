La Tunisie et la Grande-Bretagne signent une convention dans le domaine de l’enseignement supÃ©rieur et la recherche scientifique

La Tunisie et la Grande-Bretagne signent une convention dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, et le ministre d’Etat britannique pour les affaires africaines et le développement international, Andrew Mitchell, ont signé un mémorandum d’entente et de coopération dans les domaines d’enseignement supérieur et de recherche scientifique.

Cette signature est intervenue dans le cadre de la visite qu’effectue le ministre au Royaume-Uni, à la tête d’une délégation de haut niveau de son ministère, à l’invitation de la partie britannique, dans le cadre de la tenue de la commission mixte tuniso-britannique de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, rapporte un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur.

La convention signée traduit la conviction des deux parties, que la coopération internationale dans le domaine précité, « renforce les relations amicales entre les deux pays, et le développement économique, au service de l’intérêt conjoint des deux pays », selon la même source.

Ce faisant, la commission mixte s’est réunie le 28 février 2023, sous la coprésidence de Gillian Keegan, ministre de l’enseignement supérieur britannique et son homologue tunisien.

Gnetnews