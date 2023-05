La Tunisie et l’Allemagne mÃ¨nent un projet pour garantir la sÃ©curitÃ© sanitaire des aliments

La Tunisie et l’Allemagne mènent un projet pour garantir la sécurité sanitaire des aliments

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a présidé hier, mardi 16 Mai, à Tunis, la première réunion du comité de pilotage du projet de coopération technique bilatérale entre la Tunisie et l’Allemagne, portant sur la consolidation des capacités tunisiennes en matière de sécurité sanitaire des aliments.

Cette réunion s’est déroulée en présence d’Andreas Hensel, et de Friedel Cramer, respectivement, président de l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques, et président de l’Institut fédéral allemand de la protection du consommateur et de la sécurité des aliments, et de la délégation les accompagnant, outre des représentants des ministères concernés, ainsi que des instances nationales et des structures chargées de la réalisation des projets.

Le rapport sur l’état d’avancement du projet portant sur le renforcement de la sécurité sanitaire des aliments, et de la protection sanitaire des consommateurs en Tunisie a été présenté, à cette occasion.

Le ministre de la Santé a souligné l’importance de ce projet, quant à garantir la qualité et la sécurité sanitaire des aliments, et son impact direct sur la protection de la santé du consommateur, outre sa contribution au développement des exportations des produits de consommation et du tourisme tunisien.

Il a valorisé les efforts déployés par les parties tunisienne et allemande, pour réaliser les objectifs de ce projet stratégique dans les meilleurs délais, réitérant l’engagement du ministère de la santé en coordination avec les autres structures, à mettre à disposition les mécanismes à même de garantir la sécurité sanitaire des aliments et de protéger la santé du consommateur.

La partie allemande a exprimé son soulagement envers l’état d’avancement de ce projet de partenariat, en dépit des difficultés conjoncturelles, notamment la crise du Covid-19, s’engageant à poursuivre sa coopération avec la Tunisie pour le mener à son terme.

