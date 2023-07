La Tunisie et le FBI décident d’échanger les expériences pour lutter contre les crimes cybernétiques

Le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Néji, a rencontré la cheffe de service des sciences et technologies, Katie Noyes, et d’une délégation de haut niveau du FBI, Fédéral bureau of investigation (Bureau fédéral d’enquête), relevant du département de la Justice américain.

Cette rencontre ayant lieu, en marge de la visite du travail qu’il effectue aux Etats-Unis, a permis de discuter plusieurs sujets liés à la sécurité cybernétique, aux crimes électroniques, aux menaces transfrontalières, et aux modes de protection des systèmes, infrastructures, et réseaux.

Il a été, par ailleurs, question de l’importance de la coordination en matière d’échange d’expériences, en vue de faire face aux périls croissants de l’espace numérique, étant un espace commun et ouvert, et de traiter avec des fournisseurs fiables, rapporte, en substance, un communiqué du ministère des Technologies de la Communication.

Ils ont souligné « la nécessité pour les pays de rallier la convention de Budapest pour la lutte contre les crimes électroniques, de développer les mécanismes d’investigation numérique et de contre-espionnage, et de contrer les crimes électroniques, les activités organisées, et les comportements irresponsables à travers les réseaux sociaux ».

Le ministre s’était rendu, auparavant, au département d’Etat à la justice américain à Washington, où il s’est entretenu avec John Sherman, premier conseiller du chef département d’Etat à la justice, et chef de bureau d’informations, chargé des informations, des technologies de la communication et de la sécurité, et ce en présence de l’ambassadrice de Tunisie aux Etats-Unis, Hanène Tajouri.

Les deux parties ont évoqué plusieurs sujets d’intérêt commun, dans le domaine des télécommunications, de la sécurité des réseaux et de renforcement des stratégies de défense numérique, et de sécurité cybernétique.

Les meilleures pratiques dans l’espace numérique ont été passées en revue, à travers la coopération militaire-civile en matière de promotion des capacités dans le domaine des technologies de l’information et de communication, notamment celles fondées sur la défense cybernétique, la sécurité des informations et la protection des banques de données, des systèmes et des réseaux, etc.

Gnetnews