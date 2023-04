La Tunisie et le groupe franÃ§ais Suez signent le premier contrat PPP dans le secteur de lâ€™eau

La Tunisie et le groupe français Suez signent le premier contrat PPP dans le secteur de l’eau

L’Office National de l’Assainissement de la Tunisie (ONAS) et Suez ont signé un contrat, confiant au groupe français et à ses partenaires, Segor, groupe SCET et BIAT1, l’exploitation du service public de l’assainissement collectif des gouvernorats de Sfax, Gabès, Médenine et Tataouine.

Il s’agit du premier partenariat public-privé dans le secteur de l’eau en Tunisie, affirme le groupe français dans un communiqué.

Le financement de ce contrat de concession, d’une durée de 10 ans et d’un montant total de 200 M€, sera assuré d’une part par la Banque Mondiale, s’agissant des travaux de réhabilitation et d’extension des infrastructures, et d’autre part par l’Etat tunisien, pour l’exploitation et la maintenance de ces infrastructures, fait savoir SUEZ.

Ce contrat de concession s’inscrit dans le cadre du développement économique et social du sud de la Tunisie, et la volonté de faire face aux défis environnementaux, et permet d’assurer les services d’assainissement des eaux usées des 960 000 habitants des 04 gouvernorats précités, selon la même source.

Le contrat comprend l’exploitation et la maintenance des infrastructures. Celles-ci se composent de 14 stations d’épuration d’eaux usées, 106 stations de pompage et 1 900 km de réseau d’assainissement, dont la capacité de traitement s’élève à 39 millions de m3/an.

Il prévoit également la réhabilitation des stations d’épuration des eaux usées existantes ainsi que la réalisation de travaux complémentaires qui permettront la réutilisation des eaux usées pour l’agriculture, grâce à l’emploi de procédés tertiaires de traitement de l’eau tels que les UV et l’élimination du phosphore.

D’après Communiqué