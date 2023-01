La Tunisie et le Japon dÃ©cident d’Ã©tendre les champs de leur coopÃ©ration Ã©conomique et financiÃ¨re

La Tunisie et le Japon décident d’étendre les champs de leur coopération économique et financière

Les relations de coopération entre la Tunisie et le Japon, les perspectives de leur développement, et la préparation aux prochaines échéances bilatérales, en prime la 11ème édition de la commission mixte, ont été au centre d’une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, et le vice-ministre des Affaires étrangères nippon, Kansuke NAGAOKA, en visite de travail dans notre pays.

Le suivi des résultats de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique, Ticad 08, a été aussi au menu des discussions, indique ce mardi 24 janvier le département du Nord-Hilton.

Les deux parties ont valorisé « la richesse des relations bilatérales », laquelle traduit « la volonté conjointe » de promouvoir le niveau de coopération, et d’explorer de nouvelles perspectives, à même de donner lieu à un partenariat agissant, tant sur le plan bilatéral, que dans le cadre de la coopération triangulaire Tunisie/ Japon/ Afrique.

Jarandi a appelé au suivi des résultats de l’entretien à distance entre le président Kaïs Saïed et le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, le 26 août 2022, et à la concrétisation des résultats de la Ticad 08.

NAGAOKA a, pour sa part, affirmé les dispositions de son pays à poursuivre son soutien au nôtre, et à diversifier les domaines de coopération économique et financière, tout en enrichissant le cadre juridique régissant les relations bilatérales.

