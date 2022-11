La Tunisie et le Liban s’engagent à renforcer les concertations bilatérales autour des défis posés

Les relations bilatérales et la nécessité de les consolider ont été au centre d’une rencontre tenue à Alger, entre le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, et son homologue libanais, Abdallah Bou Habib, en marge du conseil ministériel préparatoire du Sommet arabe qui s’ouvre ce mardi 01er novembre à Alger.

Les deux ministres ont affirmé « la nécessité d’intensifier les concertations et contacts bilatéraux, sur les défis auxquels ils se heurtent, ainsi que sur les affaires arabes et internationales d’intérêt commun », rapporte ce mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Les deux chefs de diplomatie ont passé en revue les questions inscrites à l’ordre du jour du sommet arabe, et ont échangé les points de vue à leur sujet, notamment, pour ce qui est de « l’activation des mécanismes d’action arabe commune, en vue de traiter les affaires arabes en instance et de se consacrer aux thématiques liées au développement ».

Cela est d’autant plus pressant face aux « évolutions et mutations sur la scène mondiale, et leurs retombées politiques, sécuritaires et économiques, imposant solidarité et rassemblement aux pays arabes, en vue d’y faire face et de répondre aux défis posés ».

