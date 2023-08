La Tunisie et l’Egypte ont une vision commune quant à l’importance de préserver la stabilité de l’Etat et de ses institutions »

Le ministre des Affaires étrangères égyptien, Sameh Chokri, a déclaré hier, mardi 08 août, que sa visite en Tunisie et la reprise des concertations politiques entre les deux pays, s’inscrivent dans le droit fil de la visite du Chef de l’Etat en Egypte en 2021, laquelle a donné un fort élan aux relations bilatérales.

Dans une déclaration vidéo au terme de sa rencontre avec le président de la république, Kaïs Saïed, à Carthage, Chokri a déclaré que « les relations entre les deux peuples tunisien et égyptien sont historiques », faisant état de « concordances » dans le cadre culturel, et politique, et d’expériences communes.

Il a évoqué « une vision commune des deux directions politiques, ce qui traduit une volonté de pérenniser et de développer cette relation et de la hisser à un niveau stratégique ».

« Il y a une vision commune quant à l’importance d’assurer la stabilité de l’Etat, d’en préserver les institutions, et d’amorcer une réforme globale politique, économique et sociale », a-t-il dit.

Le chef de la diplomatie égyptienne est revenu sur le dialogue politique qu’il a coprésidé le jour même avec son homologue tunisien, lequel a révélé « un terrain d’entente et une volonté politique d’une action commune en vue d’affronter les défis régionaux, dans un climat trouble ».

Les efforts déployés concernent aussi notre complémentarité économique, a-t-il conclu.

