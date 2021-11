La Tunisie et l’Egypte souhaitent renforcer leur coopération militaire

Le ministre de la Défense nationale, Imed Memechi, s’est entretenu ce mercredi 17 novembre, au siège du ministère, avec l’ambassadeur d’Egypte, en Tunisie, Iheb Fehmi, qui lui a rendu une visite de complaisance.

Les deux parties ont évoqué les liens fraternels historiques et anciens, affirmant leur volonté commune de développer davantage la coopération militaire, d’en élargir et d’en diversifier les domaines, à l’instar de la formation, l’entrainement, l’échange d’expérience et la santé militaire, indique le MDN dans un communiqué.

Le ministre a réitéré ses remerciements à l’Egypte, pour son soutien à la Tunisie dans sa lutte contre la pandémie du Coronavirus.

Gnetnews