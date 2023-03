La Tunisie et l’ITFC signent trois conventions pour l’achat de gaz, de pétrole et de matières premières

La Tunisie et la Société internationale islamique de financement du Commerce (ITFC), organe de la banque islamique de développement, ont signé, ce vendredi 03/03/2023, trois accords de financement de transactions commerciales, au profit de la société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), de la société tunisienne d’industrie de raffinage (STIR), et du Groupe chimique tunisien (GCT).

Ces accords ont été signés par le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et le président exécutif de l’International Islamic Trade Finance Corporation, Hani Salem Soumbel ; en présence de la ministre de l’Industrie, des mines et de l’Energie, Neïla Nouira Gongi.

La première convention porte sur un montant de 120 millions d’euros, soit 400 millions de dinars qui seront consacrés à la contribution au financement de l’importation de gaz naturel, au profit de la STEG.

La deuxième convention est estimée à 100 millions d’euros, l’équivalent de 314 millions de dinars, qui seront alloués au financement de l’importation de pétrole brut et de produits pétroliers, au profit de la STIR.

La troisième convention dont la valeur s’élève à 50 millions de dollars, soit 157 millions de dinars, servira au financement de l’importation des matières premières, au profit du GCT.

Un mémorandum d’entente a été, par ailleurs, signé entre le pôle technologique de Sidi Thabet et l’ITFC, portant sur une coopération en vue de la mise en œuvre d’un programme d’entrainement et de formation de compétences en matière de technologies appliquées à la santé, et d’industries pharmaceutiques, dans le cadre du programme les ponts du commerce afro-arabe.

« L’ITFC représente un partenaire fort de la Tunisie, sur les plans financier et technique, du fait des financements présentés en appui des activités de nombre d’entreprises nationales opérant dans des secteurs stratégiques, à l’instar des secteurs de l’énergie, des industries chimiques et du raffinage », a souligné Samir Saïed.

Hani Salem Soumbel a affirmé, pour sa part, l’engagement de l’ITFC en faveur du financement du commerce des pays membres, notamment la Tunisie. « La Société internationale islamique de financement du Commerce est disposée à poursuivre son soutien à la Tunisie, et d’assurer ses besoins en matières premières et stratégiques, à travers des méthodes innovantes en vue de consolider le commerce, en œuvrant à réaliser la complémentarité économique régionale », a-t-il déclaré.

