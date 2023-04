La Tunisie et l’Union europÃ©enne prÃ©conisent un partenariat pour la mobilitÃ© des compÃ©tences et travailleurs qualifiÃ©s

La Tunisie et l’Union européenne préconisent un partenariat pour la mobilité des compétences et travailleurs qualifiés

Le Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu ce hier, jeudi 27 avril, avec la Commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, en visite de travail en Tunisie.

Ammar, cité par un communiqué de son ministère, a souligné « le caractère stratégique des relations tuniso-européennes et l’importance de l’appui européen à la Tunisie pour mener à bien ses réformes socio-économiques et asseoir un modèle développement inclusif et équitable dans le cadre d’un partenariat basé sur le respect mutuel et la solidarité pour mieux gérer les défis communs, y compris la thématique migratoire ».

Le ministre a rappelé « la nécessité de traiter les questions migratoires selon une approche globale basée sur un équilibre entre d’une part le développement socio-économique et la promotion des voies légales de mobilité et d’autre part la lutte contre le trafic des êtres humains et de migrants ».

La Commissaire européenne a réitéré, pour sa part, que la solidarité de l’Union européenne envers la Tunisie et son engagement continu à la soutenir dans les domaines économique, financier et social, y compris dans le cadre de la gestion concertée de la migration en favorisant de nouvelles perspectives de formation professionnelle et d’emploi et en améliorant la lutte commune contre le trafic des êtres humains et de migrants. Les deux parties ont exprimé leur volonté d’asseoir un partenariat pour la mobilité des compétences et travailleurs qualifiés et de renforcer leur coopération en matière de lutte contre les trafics.